Губернатор Оренбуржья рассказал о спасшем снеговика трактористе Меладзе

Для того, чтобы не сбить снеговика во время уборки, мужчина вышел из кабины и убрал его с дороги

ОРЕНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев рассказал в своем Telegram-канале о трактористе Звиади Меладзе, который прервал уборку территории, чтобы спасти снеговика.

"Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали, имя спасителя - Звиади Меладзе. Признается, не ожидал встретить на своем пути снеговика, но ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Мужчина вышел из кабины, едва не потерял тапочки, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал, после чего поехал дальше", - написал Солнцев.

Он рассказал, что все произошло 6 января, когда Звиади Меладзе вышел на работу в свою дежурную смену.

"Уже четыре года Звиади делает наш город чище, за что мы выражаем ему большую благодарность. А этот поступок прославил его на всю страну. И здесь точно подходит фраза со страниц Льва Толстого: "Чтобы поверить в добро, надо начать делать его"", - отметил Солнцев