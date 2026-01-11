В Москве в первый рабочий день года просят пользоваться общественным транспортом

В течение дня 12 января в городе ожидается снег, возможно образование гололедицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Москвы просят горожан и гостей столицы в первый рабочий день нового года использовать для поездок по мегаполису общественный транспорт. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

"По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег, возможно образование гололедицы, рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт", - отмечают в ведомстве. Тем же, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. "Если вы - водитель грузового автомобиля, то обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос, не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - подчеркнули в департаменте через свой официальный Telegram-канал.

В ведомстве также напоминают, что ситуационный центр и экипажи дорожного патруля Центра организации дородного движения "работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения".

О прогнозе синоптиков

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в столичном регионе из-за ожидаемого снегопада и гололеда объявлен желтый погодный уровень, символизирующий потенциально опасные метеоусловия. Он будет действовать предстоящей ночью и утром 12 января. Синоптики отмечают, что наиболее интенсивными осадки могут наблюдаться на юго-востоке области. Температура воздуха при этом составит от минус 7 до минус 5 градусов в столице и от минус 8 до минус 3 градусов в Подмосковье, на западе региона - до минус 13 градусов.

В Гидрометцентре также поясняли, что прирост снежного покрова в Москве и Подмосковье в результате нового снегопада, принесенного циклоном с юга, до вечера 12 января может составить до 10 см. В частности, до 21:00 мск текущих суток синоптики не исключают выпадение от 0,3 до 1 мм осадков, а прирост снега - до 2 см. А вот за период с 21:00 мск до 09:00 мск 12 января снег местами будет уже сильный, а прогнозное количество осадков может составить 3-6 мм, прирост снега же снега ожидается до 8 см.