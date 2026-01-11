Большую часть багажа пассажиров Шереметьева доставили адресно владельцам

В аэропорту подчеркнули, что продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний по скорректированному графику

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево продолжает работать в штатном режиме, более половины единиц багажа доставлены адресно владельцам, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"Шереметьево продолжает работать в штатном режиме. Большая часть багажа доставлена адресно владельцам", - говорится в сообщении.

В авиагавани уточнили, что несмотря на снегопад, продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по скорректированному расписанию. Службы аэропорта работают в усиленном режиме, очищая аэродром, привокзальные площади и взлетно-посадочные полосы с использованием спецтехники.

Все службы аэропорта задействованы в усиленном составе в связи с аномальными погодными условиями и прибытием большого числа пассажиров, возвращающихся после новогодних каникул.

По состоянию на 17:30 мск 11 января 2026 года более половины единиц багажа уже доставлены владельцам.