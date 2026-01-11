В Москве в ликвидации последствий снегопада задействованы около 145 тыс. человек

Горожан просят не препятствовать работе коммунальной техники, а также с пониманием относиться к проводимым мероприятиям по уборке снега

Редакция сайта ТАСС

© Илья Лазарев/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Примерно 145 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники задействованы в ликвидации последствий снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале городского хозяйства столицы.

"Продолжаем масштабные круглосуточные работы по очистке городских территорий от снега, нарастили силы - всего на данный момент задействованы порядка 145 тыс. человек, это - сотрудники коммунальных служб, столичных инженерных, ресурсоснабжающих, строительных компаний, других предприятий и организаций. На улицах работает более 15 тыс. единиц техники", - отметил заммэра столицы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.

Бирюков отметил, что за прошедшие сутки прирост снежного покрова составил 2 см, к утру ожидается еще от 2 до 6 см, а в ближайшие дни прирост может достигнуть 16 см. В отдельных районах с начала снегопада выпало до 46 см снега.

Уточняется, что улично-дорожная сеть расчищена от снега, организован вывоз сформированных снежных валов, работы проводятся и на дворовых территориях. Собранный снег вывозится на специальные площадки и снегосплавы.

В течение светового дня осуществляется очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и водостоков. Для этих целей задействованы бригады кровельщиков и автоподъемники.

В Москве работает более 50 стационарных снегосплавных пунктов общей мощностью около 650 тыс. куб. м снега в сутки.

Москвичей просят не препятствовать работе коммунальной техники, а также с пониманием относиться к проводимым мероприятиям по уборке снега.

О прошедшем снегопаде

8 января на Москву и область обрушился сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона. Он начался после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах Подмосковья и вскоре охватил всю московскую агломерацию. Своего пика осадки достигли 9 января. Всего с начала года в Москве количество выпавших осадков превысило 35 мм, что достигает 67% от нормы, составляющей для января 53 мм.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что снегопад стал одним из пяти сильнейших за все 146 лет постоянных метеорологических наблюдений в столице. Также он вошел в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала 21-го века. Стихия также обновила суточный рекорд количества осадков для 9 января - в городе выпало 21,4 мм осадков, тогда как предыдущий максимум был зарегистрирован в этот день в 1976 году - 12,9 мм. Рекордный показатель в 21,4 мм осадков составил 40% от месячной нормы.