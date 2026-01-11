Ространснадзор контролирует ситуацию с задержкой багажа на рейсе Москва - Дубай

В ведомстве отметили, что при выявлении нарушений примут меры инспекторского реагирования

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ространснадзор начал мониторинг в связи с задержкой доставки багажа пассажиров рейса Москва - Дубай авиакомпании Utair, сообщили в ведомстве.

"МТУ Ространснадзора по УФО инициировало мониторинг в связи с публикациями в средствах массовой информации о задержке доставки багажа пассажиров рейса Москва - Дубай авиакомпании "Ютэйр". В рамках мониторинга специалисты Ространснадзора выясняют фактические обстоятельства произошедшего, проводят правовую оценку сложившейся ситуации, проверяют соблюдение прав пассажиров в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в службе.

В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты соответствующие меры инспекторского реагирования.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что более 30 пассажиров рейса UT-715, следовавшего из Москвы, на протяжении нескольких дней ожидали получения багажа после прибытия в Дубай.