Умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова

Ей было 112 лет

Редакция сайта ТАСС

Нафиза Жарылгапова © Страница Национально-культурной и духовно-просветительской группы казахов Самары и Самарской области во "ВКонтакте"

САМАРА, 11 января. /ТАСС/. Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в Казахстане в возрасте 112 лет. Об этом ТАСС сообщили в Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов "АК ЖОЛ" ("Светлый путь").

"[Последние дни жизни] она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили", - сказал руководитель духовно-культурного просветительского направления организации Ербулат Сагандыков.

Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье, большую часть жизни провела в Оренбуржье, несколько лет назад переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Самарской области, Нафиза Жарылгапова воспитала пятерых детей, у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в Ярославской области умерла одна из старейших жительниц России 114-летняя Клавдия Гадючкина. По данным Соцфонда России, сейчас самой пожилой жительнице страны 120 лет, она родилась в 1905 году и проживает в Грозном.