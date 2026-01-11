ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова

Ей было 112 лет
Редакция сайта ТАСС
17:53

Нафиза Жарылгапова

© Страница Национально-культурной и духовно-просветительской группы казахов Самары и Самарской области во "ВКонтакте"

САМАРА, 11 января. /ТАСС/. Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в Казахстане в возрасте 112 лет. Об этом ТАСС сообщили в Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов "АК ЖОЛ" ("Светлый путь").

"[Последние дни жизни] она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили", - сказал руководитель духовно-культурного просветительского направления организации Ербулат Сагандыков.

Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в казахской семье, большую часть жизни провела в Оренбуржье, несколько лет назад переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Самарской области, Нафиза Жарылгапова воспитала пятерых детей, у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в Ярославской области умерла одна из старейших жительниц России 114-летняя Клавдия Гадючкина. По данным Соцфонда России, сейчас самой пожилой жительнице страны 120 лет, она родилась в 1905 году и проживает в Грозном. 

КазахстанРоссияСамарская область