В Запорожской области из-за непогоды и атак ВСУ без света остаются 47 тыс. человек
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. В Запорожской области 47 тыс. абонентов остаются без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий и атак ВСУ на электросети. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Запорожской области 47 тыс. абонентов остаются без электроснабжения. Основная причина - резкое ухудшение погодных условий и обледенение проводов, в результате чего произошли обрывы на линиях электропередачи. Кроме того, зафиксированы атаки БПЛА противника на электросети, которые питают Васильевский муниципальный округ", - написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий добавил, что энергетики устраняют аварии на электросетях.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил, что электроснабжение нарушено в пяти муниципальных округах региона. Отключение света затронуло 117 населенных пунктов.