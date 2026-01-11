На Кубани уровень воды в реках в некоторых муниципалитетах достиг опасных отметок

Подтоплений не зафиксировали

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Опасных отметок достиг уровень воды в реках в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба края.

"В Краснодарском крае наблюдается подъем уровня рек в нескольких муниципалитетах. Вечером 11 января в Северском районе опасных отметок достиг уровень воды в реке Афипс в районе станицы Крепостной и в реке Убин в районе станицы Азовской", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также неблагоприятных отметок достиг уровень реки Мезыбь в геленджикском селе Дивноморское. В Туапсинском муниципальном округе наблюдается подъем реки Дефань в селе Дефановка, а в Славянском районе - реки Протока в районе села Ачуево.

Подтоплений не зафиксировано, проживающих на прибрежных территориях предупреждают о возможной опасности.

Ранее в канале MAX управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о прогнозируемых сильных осадках и ожидаемых подъемах воды на малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории Краснодарского края и реках Черноморского побережья.