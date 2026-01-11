В Дагестане организовали проверку по факту смерти пациентки от пневмонии

Жителей призвали придерживаться принципа раннего обращения к врачам

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана организовало проверку по факту смерти пациентки с тяжелым течением пневмонии в Дербентской ЦГБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минздравом Дагестана организована экспертная проверка случая смерти пациентки с тяжелым течением пневмонии в Дербентской ЦГБ. Документация всех этапов оказания медицинской помощи женщине будет пошагово проанализирована с привлечением ведущих специалистов ведомства", - говорится в сообщении.

В Минздраве республики призвали граждан придерживаться принципа раннего обращения к врачам. "Обращаясь к дагестанцам, просим придерживаться принципа раннего обращения к врачам - и в дни новогодних праздников, согласно графику, в поликлиниках республики работали дежурные специалисты. Даже если симптомы поначалу кажутся незначительными, не занимайтесь самолечением, а с первого дня болезни обратитесь к врачу по месту жительства и придерживайтесь его рекомендаций", - добавили в ведомстве.