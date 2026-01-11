Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России подчеркнул, что работа в этой сфере во все времена требовала от сотрудников глубокого знания законов, умения аргументировать свои решения, принципиальности и высокого уровня ответственности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов прокуратуры с их профессиональным праздником.

"Уважаемые товарищи, уважаемые ветераны органов прокуратуры, поздравляю вас с Днем работника прокуратуры. Этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни. Кто верно и преданно служит закону, защищает права и свободы наших граждан, поддерживает правопорядок, вносит свой вклад в укрепление суверенитета страны", - сказал он в видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что работа в прокуратуре во все времена требовала от сотрудников глубокого знания законов, умения аргументировать свои решения, принципиальности и высокого уровня ответственности. "И в наши дни эти качества отличают лучших представителей прокурорского корпуса России, служат верным профессиональным ориентиром для молодых сотрудников. Сегодня прокуратура по праву является одной из важнейших структур государственной власти", - заключил Путин.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 1722 году Петром I были учреждены первые надзорные органы.