Гуцан поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Генпрокурор назвал героизмом работу сотрудников надзорных органов в условиях СВО

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Александр Гуцан назвал настоящим героизмом работу прокуроров в условиях специальной военной операции.

"Особенно важно отметить настоящий героизм наших коллег в условиях специальной военной операции. Ваше мужество и преданность делу вносят неоценимый вклад в достижение поставленных целей", - сказал он в видеопоздравлении по случаю Дня работника органов прокуратуры, который отмечается 12 января.

Он напомнил, что руководство страны ставит стратегически важные задачи, от решений которых во многом зависит будущее России. "Прокуроры осознают профессиональную и личную ответственность за их выполнение, последовательно усиливают качество, эффективность надзора", - заверил Гуцан.

Он выразил слова признательности ветеранам, а также поблагодарил работников прокуратуры за честную службу и самоотдачу.