ТАСС: аэропорт Алеппо будет закрыт еще неделю

Собеседник агентства уточнил, что информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства Сирии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международный аэропорт города Алеппо в Сирии будет закрыт еще в течение недели, до конца воскресенья, 18 января. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе аэропорта.

"Аэропорт не будет работать еще как минимум неделю и закрыт, ориентировочно, до 21:00 по всемирному времени 18 января (00:00 мск 19 января)", - сказал собеседник агентства, заметив, что информация доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны.

Ранее предполагалось, что аэропорт может возобновить работу после полуночи по местному времени 12 января.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. 9 января сирийская армия начала операцию по зачистке квартала Шейх-Максуд от бойцов СДС, отказавшихся добровольно покинуть город.

Населенные курдами кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд находились под защитой курдских ополченцев с 2012 года. После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года новая администрация разрешила формированиям СДС остаться на некоторое время на севере Алеппо для обеспечения безопасности мирных граждан. В апреле 2025 года по соглашению с переходным сирийским правительством курдская коалиция начала постепенный вывод своих сил на северо-восток страны.

Аэропорт Алеппо приостановил полеты также 6 января. Все рейсы перенаправляются в международный аэропорт Дамаска.