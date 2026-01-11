Россиянам рассказали, когда ждать следующих 12-дневных новогодних праздников

Повторение рекордных каникул может случиться в 2032 году, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следующие новогодние праздники продлятся, как ожидается, 11 дней, а повторение рекордных 12-дневных новогодних каникул возможно через шесть лет - в 2032 году. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Она напомнила, что правительство ежегодно утверждает производственный календарь на будущий год в конце текущего.

"Вместе с тем уже сейчас можно сделать вывод о том, что в нашу жизнь уверенно входят продолжительные новогодние каникулы. И если на 2027 год можно предположить, что их продолжительность составит 11 календарных дней, с учетом 31 декабря 2026 года, то вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул", - сказала депутат.

Бессараб подчеркнула, что "абсолютному большинству россиян, особенно семейным людям, полюбились длинные новогодние каникулы, ведь именно в этот период проходят зимние школьные каникулы, а у работающих мам и пап совпадают выходные дни".

Календарь на декабрь - январь 2031/2032 года совпадает по расстановке дней с декабрем - январем 2025/2026 года, когда Новый год начался с четверга. В этот раз россияне отдыхали на Новый год 12 дней (включая праздники и выходные, в том числе перенесенные), что сделало эти каникулы самыми продолжительными за последние годы. В 2025 году россияне на Новый год отдыхали 11 дней, годом ранее - 10, в 2022/2023 году - 9 дней, в 2021/2022 - 10.