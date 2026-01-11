В Госдуме объяснили планы по запрету сайтов-двойников с данными о недвижимости

Злоумышленники могут с их помощью получать доступ к персональной информации, отметил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сайты-двойники с информацией Росреестра о недвижимости планируется запретить в России для защиты персональных данных и борьбы с мошенничеством. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Угрозы, исходящие от этих сайтов, многогранны. Самая серьезная угроза - утечка персональных данных. Человек, вводя в поисковой строке браузера «выписка из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости - прим. ТАСС)», получает несколько ссылок и, не проверяя адрес сайта, открывает первую из них, зачастую попадая на сайт-двойник. Не разобравшись, вводит свои персональные данные, данные банковской карты, предоставляя мошенникам свои данные", - отметил Кошелев.

Он добавил, что персональные данные владельцев недвижимости могут использоваться злоумышленниками для фишинга и других мошеннических действий. Кроме того, по его словам, "несанкционированное использование данных о недвижимости может привести к нарушению прав собственности".

Как работают сайты-двойники

"Некоторые сайты используют так называемые «скреперы» - программы, автоматически собирающие информацию с официальных ресурсов. Эти сайты часто предлагают более удобный интерфейс, чем официальные ресурсы, и агрегируют информацию из разных источников, предоставляя пользователям комплексную картину о недвижимости", - отметил первый зампред комитета.

Он при этом подчеркнул, что гарантии достоверности информации на таких сайтах нет. Они могут получать доступ к данным Росреестра путем несанкционированного доступа к базам данных или используя устаревшие или уязвимые системы.

"Предоставленные ими справки не имеют юридической силы, так как для любого юридического действия надлежащим документом будет считаться только выписка, предоставленная официальным органом власти", - предупредил депутат.

Бесплатная услуга

Он пояснил, что для получения сведений из ЕГРН нужно пользоваться только официальными порталами - "Госуслугами", сайтами Росреестра и Роскадарстра, а также многофункциональными центрами (МФЦ), причем "оформление выписок и справок осуществляется бесплатно для собственников недвижимости". "Если услуга предлагается за плату - это яркий признак того, что вы попали на сайт-двойник", - обратил внимание депутат.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует в 2026 году внести в Думу законопроект, запрещающий создание интернет-ресурсов, незаконно предоставляющих сведения из Единого госреестра недвижимости и другие данные Росреестра и Роскадастра. Как пояснил Кошелев, проблема таких порталов в том, что они дублируют интерфейс официальных ресурсов и вводят граждан в заблуждение.