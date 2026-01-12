Владивосток парализовали пробки в первый рабочий день после снегопада

Цены на такси в городе выросли как минимум вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в столице Дальнего Востока в первый рабочий день после снегопада оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки".

По данным интерактивной карты пробок, парализовано движение на главных дорожных артериях: улицах Баляева, Луговая, Снеговая падь, Столетие, Третья рабочая, в центре города, а также в районах Чуркин и Эгершельд.

Цены на такси выросли как минимум вдвое.

Трамвайная сеть, тянущаяся от Баляева до Сахалинской, тоже не избежала заторов. Многие жители, не дождавшись трамвая, добираются пешком.

Днем 10 января на Приморский край пришел циклон. Он принес сильный снегопад, ветер до 30 м/с. Владивосток в числе прочих населенных пунктов оказался во власти стихии. Дорожные службы работают круглосуточно, чтобы убрать снег с проезжей части и тротуаров.

Несмотря на дорожную обстановку и продолжающуюся очистку от снега, по данным Минтранса Приморья, в международном аэропорту Владивосток все рейсы обслуживаются по расписанию, задержек в связи с метеоусловиями нет.