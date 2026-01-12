МВД: мошенники заражают гаджеты под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО

Злоумышленники могут выдавать себя за представителей общественных организаций или частных лиц, которые предлагают людям найти родных и близких

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мошенники вынуждают россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение от имени представителей общественных организаций под предлогом помощи в поиске родственников, которые пропали в зоне СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

Так, для распространения вредоносного программного обеспечения мошенники могут выдавать себя за представителей общественных организаций или частных лиц, которые предлагают людям найти родных и близких, которые пропали во время специальной военной операции. Для этого они присылают файлы для скачивания. Например, это может быть Приказ 18.02.apk, Поиск_СВО.apk, Список(2025).apk и другие. Мошенники при этом убеждают жертв в том, что документы или специализированные приложения содержат сведения о военнослужащих.

Установленное вредоносное программное обеспечение позволяет аферистам собирать информацию о модели устройства, версии операционной системы, используемых абонентских номерах. Кроме того, оно дает возможность узнать сведения о СМС-сообщениях, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, сведения о геолокации, а также возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.