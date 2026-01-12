К застрявшему во льдах теплоходу на Чукотке подошел ледокол

В ближайшее время начнется операция по освобождению судна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ледокол "Евпатий Коловрат" подошел к теплоходу, застрявшему во льдах на Чукотке, сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Ледокол подошел к теплоходу "Мария". В ближайшее время начнет операцию по освобождению судна", - сказали в ведомстве.

В начале января в акватории Берингова моря в районе поселка Беринговского на Чукотке теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет. На борту находятся почти 20 человек.