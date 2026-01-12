В Москве и Подмосковье не ожидается крещенских морозов

Прогноз еще может измениться, отметила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Крещенские морозы в Москве и Подмосковье в 2026 году не прогнозируется, температура в праздник опустится не ниже минус 10 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Морозы, по-хорошему, это когда температура ниже минус 10 градусов. Предварительно, достаточно мягкая должна быть погода на Крещение. Температура в районе [минус] 10 градусов. Это можно с натяжкой назвать умеренной морозной погодой, будет слабый снежок", - сказала Макарова.

Она подчеркнула, что прогноз предварительный, данные еще могут измениться.