Мизулина: 30-40% продаж наркотических веществ в России происходит через Telegram

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что в мессенджере также распространено мошенничество и онлайн-казино

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Почти 30-40% продажи наркотических веществ на территории России происходит через Telegram. Об этом ТАСС сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Нас как практиков в этой сфере больше всего беспокоит количество ресурсов по продаже наркотиков на платформе Telegram. Увы, площадка абсолютно толерантна таким ресурсам. Практически 30-40% продажи наркотических веществ на территории нашей страны идет через Telegram. Сознательно или бессознательно? Участвует ли Telegram в этом процессе или просто дает инструментарий? Это большой вопрос, но этого очень много, это видят пользователи, это видят дети, знают, насколько это легко доступно. Можно купить практически в любом регионе в один клик такого рода вещества. Это большая беда", - сказала она.

Мизулина добавила, что в мессенджере также распространено мошенничество и онлайн-казино. Глава Лиги безопасного интернета поделилась, что пока настроена оптимистично и ждем соответствующих решений от Telegram. Финальное решение будет за Роскомнадзором, подытожила Мизулина.