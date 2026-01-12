Глава Рослесхоза: прогноз на сезон лесных пожаров будет получен к февралю

Сейчас в ведомстве составляют сводные планы тушения и актуализируют маршруты патрулирования, рассказал Иван Советников

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рослесхоз получит первые расширенные прогнозы по лесным пожарам в регионах России к февралю 2026 года. Об этом сообщил глава ведомства Иван Советников в интервью "Известиям".

"Пока у нас идет зимняя часть подготовки: составление сводных планов тушения лесных пожаров, актуализация маршрутов патрулирования. К февралю мы получим расширенный прогноз и поймем, какой будет весна. После этого мы вернемся к укомплектованию штата и тренировке. Март-апрель мы посвящаем проверке готовности", - рассказал он.

Советников также отметил, что первый лесной пожар традиционно фиксируется в начале января на юге Приморья, в кавказских регионах или в Крыму. Для прогнозирования возникновения лесного пожара учитываются наличие влаги в почве и температура в регионе, уточнил он.

Глава Рослесхоза подчеркнул, что для мониторинга и тушения лесных пожаров планируется расширить использование дронов. "У нас есть два направления работы по этому вопросу. Первое, которое мы уже активно используем, - разведка пожаров, то есть когда на пожаре поднимается легкий дрон и через него ведется наблюдение. Второй, более сложный, - это мониторинг, где дрон должен улететь на несколько часов и следить за обстановкой. В этом году мы уже провели пару экспериментов с этим, к следующему мы эту практику расширим", - пояснил он.

Советников добавил, что в перспективе планируется полностью заменить авиационный мониторинг пожаров дронами.