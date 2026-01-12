Психолог Попова рассказала, как пережить постпраздничную депрессию

Для этого рекомендуется переключать эмоции, переживать новые впечатления и представлять место, где хорошо, сообщила доцент Московского института психоанализа

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россиянам рекомендуется переключать эмоции, переживать новые впечатления и представлять место, где им хорошо, чтобы снизить тревожность после окончания новогодних праздников. Об этом рассказала ТАСС доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова.

"Есть хороший ритуал, который часто усваивают мои клиенты. Я призываю позвать на помощь свое творческое "я" и представить место, где тебе очень хорошо, или пространство, где комфортно, или вид деятельности, от которого ты получаешь удовольствие. Символом этого может быть предмет или слово. Если дать себе несколько минут, чтобы окунуться в это, мозг начинает работать удивительным образом", - сказала Попова.

После выбора места рекомендуется установить глубокое дыхание и почувствовать свое тело. "Даем себе возможность быть собой, подышав и представив что то приятное - пространство, явление (например, ветку сакуры с падающими от легкого ветра лепестками, теплое солнце, море) или деятельность, от которой получаем удовольствие - и погружаемся в это, а потом говорим себе: ну все, пойдем в счастливый день", - говорит психолог.

Она порекомендовала искать маленькие удовольствия, которые помогут стабилизировать стрессовое состояние. Это может быть: укутаться и пять минут посмотреть на снег за окном, поймать и рассмотреть снежинку.

Попова призвала россиян позаботиться о своих чувствах, в том числе после праздников: запланировать просмотр любимого фильма вечером, чтение новой книги, поход в кино, на концерт или в музей на выходных. Также в проживании негативных эмоций помогает творчество - пение, танцы, рисование и прочее.