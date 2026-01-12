В Москве ожидаются облачная погода и до минус 5 градусов

Атмосферное давление в столице составит 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой снег, умеренная гололедица и температура до минус 5 градусов ожидаются в Москве 12 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от минус 5 до минус 3 градусов, в ночь на вторник температура может опуститься до минус 10 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов, местами до минус 17 градусов.