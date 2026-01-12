В Новгородской области без света остаются около 300 человек

В восстановительных работах участвуют 288 человек и 89 единиц техники

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Число жителей Новгородской области, остающихся без электроснабжения на данный момент, составляет менее 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 00:00 12.01.2026 в зоне отключения электроснабжения остаются три муниципальных округа Новгородской области. В зоне отключения находятся менее 300 человек. Основными причинами нарушения электроснабжения являются обрывы линий электропередач, выпадение осадков в виде снега и усиление ветра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для проведения восстановительных работ от филиала ПАО "Россети Северо-Запада" привлечены 288 человек и 89 единиц техники.

Массовые отключения электроэнергии наблюдаются в Новгородской области с начала 2026 года из-за снегопадов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Валдайском, Демянском и Крестецком округах с 3 января, организованы пункты временного размещения людей. Жителям Крестецкого округа бесплатно раздавали бензин. В отдаленные деревни отправили 50 дизель-генераторов. На 8 января энергоснабжение восстановили, однако вечером 9 января погодные условия ухудшились, аварийные отключения возобновились.