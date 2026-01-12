В Москве и Подмосковье температура в течение недели будет ниже нормы

В столице 14 января ночью ожидается минус 11-13 градусов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье в течение недели будет немного ниже нормы и ночью достигнет минус 20 градусов, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Температура будет немного ниже нормы. В понедельник около нормы, затем немного ниже, но нормальная погода. В понедельник ночью в Москве ожидается минус 5-7 [градусов], в Подмосковье - минус 3-8, на западе - до минус 13. При этом на юго-востоке области ночью снег будет сильным, на остальной территории умеренной интенсивности. Местами гололедица. Днем небольшой снег и северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура максимальная в Москве - минус 3-5 [градусов], по области - от минус 2 до минус 7. В последующие дни недели [будет] плавное понижение температуры", - сказала Макарова.

Во вторник ночью в Москве будет минус 8-10 градусов, по области - минус 7-12. Ожидаются облачность с прояснениями, небольшой снег. Днем в Москве тоже будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха - минус 7-9 градусов, по области - минус 6-11. В среду ночью будет минус 11-13 градусов в Москве, по области - минус 10-20, прогнозируют небольшой снег. Днем в Москве ожидается минус 8-10 градусов, небольшой снег. В четверг - минус 11-16 градусов по области ночью и минус 7-12 днем, снег.

В пятницу изменится интенсивность снега - ночью она будет небольшая, а днем москвичей и жителей Подмосковья ждет умеренный снег.

"Основные характеристики - морозная и снежная погода, повышенный фон атмосферного давления. В начале недели температура около нормы. Затем понижение, среднесуточная температура будет ниже нормы на 3-5 градусов", - говорит синоптик.

Она подчеркнула, что ветер будет не сильный, никаких предупреждений об опасных погодных явлениях пока нет.