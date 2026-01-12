В Поморье разработали уроки истории на тему камней Соловецкого архипелага

Материал для занятий был собран в ходе научно-образовательной школы "Окоём"

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 12 января. /ТАСС/. Уроки истории для школьников России, посвященные камням Соловецкого архипелага, разработали в Архангельской области, рассказали ТАСС авторы проекта. Занятия посвящены как мегалитам и лабиринтам Соловков, так и стенам Соловецкого монастыря.

"У нас была задача по разработке цикла занятий, сквозной темой были избраны соловецкие камни как определяющий момент всей истории Соловецкого архипелага. Это острова каменного происхождения, монастырь из камня, мегалитические сооружения, соловецкие лабиринты каменные. Сюда же относится тема Крымской войны, а именно ее Северного фронта, переговорный камень архимандрита Александра, который был установлен в память о переговорах между монахами и англичанами", - сказал ТАСС преподаватель архангельской гимназии №3, магистрант Северного Арктического федерального университета (САФУ) Тимофей Кузнецов.

Материал для занятий был собран летом 2025 года в ходе научно-образовательной школы "Окоём" на Соловецком архипелаге.

Один из уроков посвящен древним памятникам Соловков, среди которых наиболее известны лабиринты Большого Заяцкого острова. Это спиральные сооружения из местных валунов, их известно несколько десятков. Диаметр лабиринтов от 3 до 25 м, спиралей может быть две, а вход обычно один. Занятия о них предназначены для 5-6 классов, когда школьники изучают историю Древнего мира.

"Если мы говорим о соловецких лабиринтах, это в первую очередь достояние того мира, в котором мы не сможем оказаться по понятным причинам. В целом объяснения, зачем были созданы соловецкие лабиринты, очень разнятся. Есть предположения, что это были рыболовные ловушки, некоторые считают, что это ритуальные культовые сооружения. Мы точно не можем ответить, почему они построены. И на занятиях я говорю, что это вот такая загадка", - пояснила ТАСС преподавательница архангельской гимназии №3, магистрант САФУ Екатерина Культяпова.

Крымская война на Белом море

Урок для восьмых-девятых классов рассказывает о событиях Крымской войны на Белом море. В 1854 году английские военные пароходы "Бриск" и "Миранда", вооруженные 60 пушками, атаковали Соловецкий монастырь. Он выдержал девятичасовую бомбардировку, гарнизон, состоявший из монахов, паломников и небольшого числа солдат, отразил атаку двух фрегатов, повредив при этом один из кораблей противника. Эскадра выпустила по монастырю около 1,8 тыс. ядер и бомб, однако серьезного урона крепости они не нанесли.

В 1855 году корабли вновь подошли к Соловкам, потребовав у архимандрита Александра монастырский скот, монахи отказались. Переговоры проходили на берегу моря, где в память о событии был установлен "Переговорный камень".

Планируется, что материалы для занятий будут переданы Соловецкому музею-заповеднику и выложены в свободный доступ.

Научно-образовательная школа "Окоём" проходила на Соловках с 24 по 31 августа, ее участниками стали руководители и активисты студенческих научных обществ, молодые спикеры научных мероприятий, студенты из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга. Организатор проекта - Центр молодых исследователей "Полюс" при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети", соорганизатором выступил САФУ.