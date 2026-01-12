Матвиенко поздравила сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Председатель Совета Федерации отметила, что их отличает преданность долгу и профессионализм

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, отметив, что их отличает преданность долгу, профессионализм, а также компетентность и принципиальность.

"Российская прокуратура имеет богатую историю. На всех этапах развития нашего государства она стояла на страже законности и правопорядка, принимала активное участие в борьбе с преступностью. Преданность долгу, профессионализм, компетентность и принципиальность - качества, которые всегда отличали и отличают прокурорских работников", - говорится в поздравительной телеграмме председателя СФ, направленной генеральному прокурору Александру Гуцану по случаю Дня работника прокуратуры.

Как отметила Матвиенко, сегодня, сохраняя славные традиции предшественников, сотрудники прокуратуры "достойно служат Отечеству, оперативно реагируют на нарушения прав граждан, решают важные задачи по противодействию коррупции, экстремизму и терроризму".

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 29 декабря 1995 года. 12 января 1722 года (по ст. ст.) Петр I подписал указ, согласно которому в России был учрежден институт прокуратуры.