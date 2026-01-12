В Москве и области интенсивность снегопада снизится после 09:00

За период с 09:00 до 21:00 мск синоптики ожидают выпадение в столице до 2-3 мм осадков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Интенсивность снегопада в Москве и Подмосковье, начавшегося еще в прошлые сутки, снизится после 09:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Как ожидается, после 09:00 мск интенсивность осадков начнет снижаться: в период с 09:00 до 12:00 мск прирост выпавшего снега может составить 1,7 см, тогда как в период с 06:00 до 09:00 мск он составит около 2 см", - сказал собеседник агентства. По прогнозам специалистов, к концу рабочего дня данный показатель уже не превысит 0,4 см. В общей же сложности за период с 09:00 до 21:00 мск синоптики ожидают выпадение в столице до 2-3 мм осадков, а общий прирост снега - до 4 см.

Отказаться от поездок

Ранее власти Москвы обратились к гражданам с просьбой в первый рабочий день нового года по возможности отказаться от поездок по мегаполису на личных машинах, отдав предпочтение общественному транспорту. "Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт", - отмечали в городском департаменте транспорта. Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. "Если вы - водитель грузового автомобиля, то обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос, не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - уточнялось в телеграм-канале департамента.

О работе коммунальщиков

В комплексе городского хозяйства мэрии ТАСС сообщили, что коммунальные службы собрали с улиц почти 1 млн кубометров снега, выпавшего в результате сильнейшего снегопада 8-9 января. "На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубометров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января", - отмечал собеседник агентства.

Согласно подсчетам ТАСС, если весь объем отправленного на снегоплавильные пункты снега уложить в стандартные железнодорожные полувагоны, то понадобилось бы примерно 8 522 полувагона, поезд из которых растянулся бы на более чем 109 км - расстояние, почти равное пути от Казанского вокзала столицы до подмосковной Коломны.

В комплексе городского хозяйства отметили, что ликвидация последствий стихии, ставшей одной из самых сильных за все 146 лет метеорологических наблюдений в Москве, продолжается в круглосуточном режиме. Ситуация осложняется тем, что осадки, хотя и менее интенсивные, сохраняются. "К среде, 14 января, может выпасть еще до 12 см снега", - пояснил собеседник агентства.