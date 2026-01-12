Diário do Litoral: в Бразилии поймали умеющую дышать воздухом гигантскую рыбу

Ученые подчеркивают, что арапаима представляет опасность для экосистемы региона

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 января. /ТАСС/. В Бразилии 53-лентний рыбак поймал арапаиму (лат. Arapaima gigas) весом 160 кг и длиной 2,5 м в реке Сан-Паулу. Об этом сообщила газета Diário do Litoral.

По ее данным, кожа и мясо рыбы ценятся на региональном рынке. Однако ученые подчеркивают, что этот вид рыб является инвазивным для местных рек и, заняв вершину пищевой цепи, представляет опасность для экосистемы региона.

Присутствие арапаимы за пределами Амазонки находится под строгим контролем, передает газета.