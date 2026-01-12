Канатную дорогу "Фристайл" в Шерегеше закрыли по техническим причинам

Утром 12 января в здании машинного отделения одной из канатных дорог в секторе А произошел пожар

КЕМЕРОВО, 12 января. /ТАСС/. Канатная дорога "Фристайл" в секторе А на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области закрыта на неопределенный срок по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции курорта.

"Канатная дорога "Фристайл" не работает по техническим причинам", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Кемеровской области уточнили ТАСС, что утром 12 января в здании машинного отделения одной из канатных дорог в секторе А произошел пожар. На площади 70 кв. м сгорела крыша, обгорело электрооборудование внутри здания на площади 10 кв. м. Травмированных и погибших нет, причина пожара устанавливается.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2024-2025 годов там отдохнули свыше 2,5 млн человек со всей страны.