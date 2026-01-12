Почти 170 детей отправились через Приморье в летний лагерь в КНДР в 2025 году

В 2025 году КНДР посетили всего около 4 тыс. россиян

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Около 170 детей из разных регионов России отправились через Приморский край на летние каникулы в международный лагерь КНДР "Сондовон", сообщили ТАСС в Министерстве туризма Приморского края.

"Интерес к турам в КНДР не ослабевает. В 2025 году в составе групп ее посетили около четырех тысяч россиян. Также почти 170 детей из разных регионов России отдохнули на летних каникулах в лагере "Сондовон", - сообщили министерстве, добавив, что одна туристическая группа отправилась в КНДР даже на новогодние праздники.

В Минтуризма отметили, что в течение 2025 года в перечне предложений были самые разные туры - от пляжного отдыха до знакомства со столицей, от горнолыжного курорта до пеших маршрутов в горы. Также посещение культурных и исторических объектов, событийных мероприятий.