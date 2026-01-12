Дело о восстановлении на работе бывшего вице-мэра Нефтеюганска прекратили

Речь идет о Павле Гусенкове

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Нефтеюганский районный суд Ханты Мансийского автономного округа - Югры прекратил производство по иску об оспаривании увольнения в связи с утратой доверия бывшего первого заместителя главы города Нефтеюганска Павла Гусенкова, ставшего фигурантом дела о превышении полномочий. Гусенков сам отказался от оспаривания своего увольнения, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Нефтеюганский районный суд Ханты Мансийского автономного округа - Югры сообщает о прекращении производства по гражданскому делу по исковому заявлению Гусенкова П. В. к администрации города Нефтеюганска о восстановлении на работе в связи с отказом истца от исковых требований. <...> До начала судебного заседания истец направил в суд ходатайство об отказе от исковых требований и о прекращении производства по делу", - сказано в сообщении.

Гусенков в декабре 2025 года подал иск в суд об оспаривании своего увольнения в связи с утратой доверия. Ранее в СК РФ сообщали ТАСС, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка. Фигурант дела изначально был помещен под стражу, но позже переведен под домашний арест по решению суда.

Гусенков был назначен на должность замглавы города в 2022 году. В его функции входили координация и контроль деятельности департамента по делам администрации и ряда отделов.