NetBlocks: в Иране доступ в интернет ограничен более 84 часов

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Интернет-соединение на территории Ирана отсутствует уже более 84 часов. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Общенациональное отключение интернета длится уже более 84 часов", - сказано на сайте NetBlocks.

Ограничения на доступ в интернет были введены вечером 8 января, когда бунтовщики осуществили вооруженные провокации во многих городах Ирана. По данным иранских властей, в ту ночь погибли 38 правоохранителей и 13 мирных граждан, колоссальный ущерб нанесен государственной и частной собственности, сожжены мечети, больницы и пожарные станции.

9 января Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности.