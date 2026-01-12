В Приморье свыше 260 многодетных семей получили деньги вместо земли под дом

Эта мера поддержки призвана помочь им в улучшении жилищных условий

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Более 260 многодетных семей в Приморском крае получили денежную выплату взамен земельного участка в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Более 260 многодетных семей получили денежную выплату взамен земельного участка в 2025 году в Приморье. Эта мера поддержки призвана помочь им в улучшении жилищных условий", - рассказали там.

В министерстве имущественных и земельных отношений края отметили, что в 2025 году единовременная денежная выплата была увеличена во Владивостоке, Артеме и ЗАТО Фокино. "В прошлом году единовременную денежную выплату получили 224 многодетные семьи во Владивостоке, а также в Находке - 17, в Артеме - 13, в Арсеньеве - пять, в Дальнегорске - две и многодетная семья в Надеждинском округе", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что в 2026 году выплаты будут предоставляться во Владивостоке, Артеме, Арсеньеве, Находке, ЗАТО Фокино, Дальнегорске, Хасанском и Надеждинском округах. "Наибольшие денежные выплаты взамен земельного участка предусмотрены во Владивостоке и Артеме - около миллиона рублей. Данная мера поддержки призвана помочь многодетным семьям в улучшении жилищных условий", - добавили в министерстве.