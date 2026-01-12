В Подмосковье выпало 20% месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в Москве выпало 5 мм осадков

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Порядка 20% месячной нормы осадков выпало в Московской области за минувшие сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Подмосковье больше всего намело снега на юге и востоке: Коломне и Луховицах - по 8 мм в переводе на воду (20% месячной нормы), в Кашире и в районе Серпухова - 7 мм, в Павловском Посаде и Черустях - 6 мм", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам синоптика, в Москве выпало 5 мм осадков, в центре города зафиксировано 7 мм осадков, что составляет 13% месячной нормы.