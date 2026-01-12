ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мизулина предложила обнародовать все факты про иноагентов

Так люди получат понимание ситуации, указала глава Лиги безопасного интернета
05:33
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россияне должны получать больше информации о том, какой вред и как именно приносят государству иноагенты. Такое мнение в интервью ТАСС высказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Молодежь хочет видеть фактуру, "пруфы", как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике. Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное принимается на основании фактов", - сказала она.

Мизулина отметила, что для этого придется изменить несколько законов, но люди получат понимание ситуации. По ее мнению, все это поможет гражданам осознать, что человек действительно работает против России в интересах другой страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах был придуман не в России, при этом в других странах подобные нормы являются гораздо более жесткими. В частности, он отметил, что в США предусмотрено уголовное наказание - вплоть до лишения свободы - за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа. Путин также подчеркнул, что в РФ люди, отказавшиеся от внешних источников финансирования политической деятельности, выводятся из списка иностранных агентов. 

