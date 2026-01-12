Севастополь получит 1,5 млрд рублей на создание военного музея в 2026-2027 годах

По словам губернатора Михаила Развожаева, музей "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" создадут в культурном кластере на мысе Хрустальный

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Музей "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов", посвященный героической обороне города во время Великой Отечественной войны, создадут в культурном кластере на мысе Хрустальный до 2028 года. На эти работы в бюджете предусмотрено около 1,5 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор Михаил Развожаев.

Вопрос о создании на площадке культурного кластера нового военного музея, посвященного героической обороне города в 1941-1942 годах, активно обсуждался несколько лет назад. В 2021 году даже был объявлен открытый архитектурный конкурс на концепцию. Однако после его завершения информация о том, как продвигается создание музея, не озвучивалась.

"В рамках государственной программы города Севастополя "Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе" предусмотрено создание парка с мемориальным комплексом "Защитникам Севастополя" 1941-1942 годов. Одна из главных задач проекта заключается в воспитании подрастающего поколения на примере служения Родине, который показали истинные патриоты - поколение Победителей. Объект запланирован в районе мыса Хрустальный", - сказал губернатор.

По его данным, всего в бюджетах 2026-2027 годов на создание объекта заложен 1,52 млрд рублей. Строительно-монтажные работы планируется провести за эти два года.

"Общая площадь здания музея "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" составит до 3 тыс. кв. м. В нем будут предусмотрены многофункциональные выставочные залы, кинотеатр на 50 мест, мультимедийный Пантеон Славы, помещения для образовательных мероприятий (лекций, мастер-классов и тому подобных). Конечно, это и технические помещения, и административные, и общественные пространства: холлы, кафе, сувенирный магазин и другое. Кроме того, планируются элементы благоустройства и подземный паркинг на 200 или более машиномест", - добавил Развожаев.

Культурно-образовательный кластер строят в Севастополе на мысе Хрустальный по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета, музейный комплекс - Российская государственная художественная галерея (Российская галерея искусств). При этом академия уже достроена и работает, галерея готовится к открытию, строительство театра завершается.