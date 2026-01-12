В Северо-Курильске из-за метели нарушено электроснабжение

Также из-за непогоды отменили занятия в школе, временно не работает АЗС, изменили часы работы местной больницы

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Подача электроэнергии нарушена в Северо-Курильске на Курилах из-за снегопада и ветра с ураганными порывами. Об этом сообщили в администрации Северо-Курильского муниципального округа.

"Стихия над Северо-Курильском в самом разгаре! Несколько дней рассылка МЧС активно нас об этом предупреждала, и сейчас прогноз подтверждается. <...> Прекращена подача электроэнергии", - говорится в сообщении.

Нарушено электроснабжение по улицам Пояркова, Первомайская, Парковая, 60 лет октября, Шутова, Сахалинская. Также из-за непогоды отменены занятия в школе, временно не работает АЗС, изменены часы работы местной больницы.

В городе очень сильные осадки в виде мокрого снега, ветер. Пока максимальный зафиксированный порыв ветра - 28 м/ с. Прогнозируются порывы ураганной силы до 33-35 м/с.

На территорию Сахалинской области оказывает влияние циклон, закрыт ряд дорог. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, с начала суток 13 января ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающую остров с материком. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 15 января.

По данным ГУ МЧС России по области, на вечер 12 января и ночь 13 января в северной части острова прогнозируется сильный снег, на крайнем севере - очень сильный, ветер 22-27 м/с. В Смирныховском и Александровск-Сахалинском муниципальных округах лавиноопасно.