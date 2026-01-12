В ЛНР и Донецке наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением

Восстановить режим подачи воды специалисты смогут после стабильного энергоснабжения насосных станций и вхождения в прежний режим работы системы водоснабжения

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Перебои в подаче воды наблюдаются почти по всей территории ЛНР после массового отключения света в регионе, сообщается в телеграм-канале компании "Лугансквода". В Донецке также отмечаются перебои с электричеством, тепло- и водоснабжением, а также со связью, убедились корреспонденты ТАСС.

"12 января зафиксировано аварийное отключение энергоснабжения на объектах водоснабжения практически по всей республике, что является причиной прекращения подачи воды", - сказано в сообщении "Лугансквода".

Отмечается, что восстановить прежний режим подачи воды специалисты смогут только после "стабильного энергоснабжения насосных станций и вхождения в прежний режим работы системы водоснабжения".

При этом, как убедились корреспонденты ТАСС, перебои со светом также отмечаются и в столице соседней Донецкой Народной Республики - Донецке. Так, свет частично отсутствует в Ленинском, Кировском, Киевском и Ворошиловском районах города. Кроме того, в столице ДНР отмечаются проблемы с тепло- и водоснабжением, а также со связью.

Глава Горловки ДНР Иван Приходько в Telegram-канале заявил, что в городе из-за скачков напряжения остановлена работа 73 котельных. Ведутся восстановительные работы.