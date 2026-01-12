В Запорожской области выведут на маршруты в районах 100 новых автобусов

В регионе сформировали маршрутную сеть для обеспечения 100% охвата населенных пунктов в сельской местности

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области планируют в 2026 году вывести на маршруты во всех муниципальных образованиях региона около 100 новых автобусов. Об этом сообщил ТАСС и. о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Николай Лукашенко.

"Планируем еще порядка 100 единиц в 2026 году вывести на маршруты нового подвижного состава, который отвечает всем последним требованиям по безопасности и качеству предоставления транспортных услуг", - сказал он.

Лукашенко добавил, что в регионе сформирована маршрутная сеть для обеспечения 100% охвата населенных пунктов в сельской местности, в настоящее время объявлены конкурсы для компаний-перевозчиков. "Следующий этап: это Акимовский, Михайловский, Веселовский Приазовский, Приморский муниципальные районы, ну и населенные пункты, которые у нас находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - отметил собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что в 2025 году парк автобусов государственного предприятия "Автотранс Запорожской области" увеличился более чем в два раза, до 230 единиц.