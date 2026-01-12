В Москве на Стромынке задерживались трамваи из-за автомобиля на путях

Маршруты были временно изменены

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Трамваи задерживались на улице Стромынка в Москве из-за автомобиля, застрявшего на путях. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Стромынка (в районе остановки "Малая Остроумовская улица") из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи №4, 7, 13 и Т1. Маршруты временно изменены", - говорится в сообщении.

Позднее движение восстановили.

"Восстановлено движение трамваев на улице Стромынка", - говорится в сообщении.

