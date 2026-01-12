Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада

По прогнозу метеорологов, прирост снега в ближайшие дни может составить до 16 см

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московские городские службы ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного снегопада. Снегопад в Москве продолжается, осадки не прекращались всю ночь. По прогнозу метеорологов, прирост снега в ближайшие дни может составить еще до 16 сантиметров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Кроме того, организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях, добавили в комплексе.

Также в течение дня городские службы будут проводить очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.