Находка получит 300 млн рублей на замену сетей теплоснабжения в 2026 году

Ремонтные работы позволят улучшить качество и надежность теплоснабжения для горожан и предприятий

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Власти Приморья привлекли 300 млн рублей на замену тепловых сетей в городе Находке Приморского края в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"В 2026 году модернизация теплового хозяйства Находки продолжится. Так, 300 миллионов рублей город получит на замену сетей теплоснабжения, еще 100 миллионов из муниципального бюджета пойдут на замену котла. Для ремонта теплотрасс используются предизолированные трубы или изопрофлекс, срок эксплуатации которых превышает 50 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ремонтные работы позволят улучшить качество и надежность теплоснабжения для горожан и предприятий. По словам заместителя председателя правительства Приморья Владимира Малюшицкого, масштабные преобразования коммунальной инфраструктуры в Находке идут второй год.

"Заменены большие участки теплотрасс, ремонтировались тепловые узлы, котельные, в частности, значительный объем выполнен на котельной Рыбного порта. Это уже позволило снять остроту проблемы обеспечения теплом города", - сказал он.

По его словам, все эти мероприятия повысят качество и надежность теплоснабжения Находки, дадут возможность подключать новые жилые дома и социальные объекты.