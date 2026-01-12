На севере Красноярского края прогнозируют морозы до 45 градусов

В Эвенкии столбик термометра может показать до минус 55 градусов

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Морозы местами до 45 градусов и ниже ожидаются на севере Красноярского края в Эвенкии и на Таймыре. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

"12 января в центральных районах Красноярского края местами ожидается морозная погода, температура воздуха ночью -30, -35 градусов, на востоке до -40 градусов, на севере до -45 градусов (в Эвенкии и на Таймыре - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В средней школе Туры в Эвенкии ТАСС сообщили, что сейчас в поселке минус 51 градуса. "Конечно, в такую погоду, родители стараются не отправлять своих детей на занятия. Это допускается на усмотрение родителей", - сообщили в школе.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 13 и 14 января на севере региона сохранится морозная погода. В Эвенкии столбик термометра может дойти до минус 55 градусов, на Таймыре местами до минус 50 градусов.