Володин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил их роль в укреплении правопорядка в России и защите прав и свобод граждан страны

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником, отметив их роль в укреплении правопорядка в России и защите прав и свобод граждан страны. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Поздравляю всех работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь службе в органах прокуратуры, за верность долгу и профессионализм. Желаю успехов и всего самого доброго", - говорится в сообщении.

По словам Володина, осуществляя надзор за исполнением законодательства, прокуроры решают важные задачи, направленные на укрепление законности и правопорядка в Российской Федерации, восстановление справедливости, а также вносят значимый вклад в защиту прав и свобод граждан, интересов государства и общества.

День работника прокуратуры отмечается в России ежегодно 12 января, праздник был установлен в 1995 году указом президента РФ Бориса Ельцина. Выбор даты обусловлен тем, что 12 января 1722 года в России были учреждены первые надзорные органы.