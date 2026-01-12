Володин раскритиковал саратовские власти за простой 20 разбитых в ДТП трамваев

На маршруты № 9, 8, и 6 закупили 45 новых трамваев на сумму около 5 млрд рублей

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал саратовские власти за простой новых трамваев. Порядка 20 из 45 недавно приобретенных трамваев стоят поврежденные после аварий, сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы.

Ранее на маршруты № 9, 8, и 6, которые модернизировали в рамках проекта скоростного трамвая, закупили 45 новых трамваев на сумму около 5 млрд рублей. По словам Володина, средства привлекли не через кредиты, а за счет федерального финансирования. Это позволило не повышать стоимость проездного.

"Но вопрос: а как мы используем новые трамваи? Они стоят все по 130 млн рублей. 45 единиц техники было закуплено. Просил губернатора [Романа Бусаргина] разобраться - ему город говорит, что [стоит] 16 единиц, телевидение говорит, сюжет готовили, - 20 единиц. Стоят <...> разбитые, после того как выехали на линию и дальше попали в аварию. Это миллиарды рублей", - сказал Володин в опубликованной видеозаписи.

Он призвал местные власти решить вопрос с ремонтом и выпуском на маршрут новых трамваев. Также председатель Госдумы пригрозил местным властям, пока 20 отремонтированных трамваев не выйдут на линию, город не получит 10 трамваев модели "Витязь", которые планируется закупить для 3-го маршрута.

Саратовская область вошла в число девяти регионов РФ, где реализуется проект по модернизации трамвайной сети. Как отмечал губернатор, последний ремонт был более 40 лет назад. Всего трамвайная сеть включает 121 км - это 10 трамвайных маршрутов, 2 депо и 1 ремонтное депо. В проект модернизации вошли четыре маршрута - № 3, 6, 8, 9. Сейчас ведутся работы на самом протяженном маршруте № 3.