В Домбае закрыли часть канатных дорог из-за сильного ветра и метели

Канатная дорога Домбай-1 работает в штатном режиме

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Часть канатных дорог в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии не работает из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале "Канатные дороги Домбая".

"В связи с погодными условиями (сильным ветром и метелью) в целях безопасности канатные дороги Домбай-2 и Домбай-3 закрыты", - говорится в сообщении.

Канатная дорога Домбай-1, поднимающая на высоту 2 277 м, работает в штатном режиме.

Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году.