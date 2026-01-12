Снегопад не осложнил движение в Москве в первый рабочий день года

По данным портала Яндекс. Пробки, свободно можно проехать практически по всему Бульварному кольцу, а также по улицам Тверская, Петровка, Неглинная, Знаменка, Большая Никитская

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Снегопад не осложнил движение транспорта в Москве в первый рабочий день года. Ситуация с пробками оценивается в 5 баллов из 10 возможных, свидетельствуют данные портала Яндекс. Пробки на 09:30 мск.

На данный момент свободно можно проехать практически по всему Бульварному кольцу, а также по улицам Тверская, Петровка, Неглинная, Знаменка, Большая Никитская. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне ТТК от Лефортовского тоннеля до улицы Новая Башиловка, Ярославском шоссе по направлению в центр, Ленинградском шоссе по направлению в центр, внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о неблагоприятной обстановке на дорогах вечером и посоветовал для поездок использовать общественный транспорт. Тем, кто не сможет отказаться от поездок на личных машинах, напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения и быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.

"Вечером возможны локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца", - отметили в учреждении.

На движение могут повлиять низкие скорости из-за погодных условий, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

В Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что интенсивность снегопада в Москве и Подмосковье, начавшегося еще в прошлые сутки, снизится после 09:00 мск. В общей сложности за период с 09:00 до 21:00 мск синоптики ожидают выпадение в столице до 2-3 мм осадков, а общий прирост снега - до 4 см.