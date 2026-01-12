Аэропорт Внуково сообщил о задержке 139 единиц багажа рейса из Стамбула

Самолет авиакомпании AJet прибыл в 03:44 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Порядка 140 единиц багажа не были загружены на рейс авиакомпании AJet из Стамбула в Москву, сообщил московский аэропорт Внуково.

"Уважаемые пассажиры рейса VF 5101 из Стамбула авиакомпании AJet, время прибытия 12.01.2026, 03:44 мск. К сожалению, 139 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания принимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

В нем отмечается, что задержанный багаж пассажиров рейса VF 275 авиакомпании AJet, прилетевшего 12 января, доставлен во Внуково в полном объеме.

"Пассажиры, оформившие доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, безусловно, получат свой багаж в ближайшее время. Если необходимо ускорить получение багажа, вы можете прибыть в комнату невостребованного багажа международных линий аэропорта Внуково, которая работает в круглосуточном режиме, и получить свой багаж лично", - уточнили во Внуково.