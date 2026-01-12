АИРР: рейтингование регионов по уровню инновационного развития неэффективно

Адресное воздействие и поддержка сильных сторон региона могут дать эффект, на который рассчитывает государство в вопросах формирования технологического лидерства, сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рейтингование регионов в сфере технологического и инновационного развития не является эффективным инструментом оценки текущего состояния отрасли в силу их разнородности. Такое мнение в интервью ТАСС выразил директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Александр Смекалин.

"Сейчас очень много рейтингов, и все пытаются сравнить регионы друг с другом в том или ином направлении, и, наверное, во многих направлениях это имеет место и вполне полезно, но только там, где можно соотносить какие-то параметры. Что касается технологий и инноваций, то здесь мы видим, что регионы не похожи друг на друга: в каком-то регионе больше развита производственная составляющая, в каком-то - образовательная, а в каком-то - научная", - сказал он.

Смекалин отметил, что АИРР проводит аналитические исследования с целью узнать сильные и слабые стороны каждого региона, тем самым подобрав индивидуальные меры поддержки. "Есть регионы, которые являются заказчиками инноваций и разработок, это промышленные территории в основном, есть регионы, которые непосредственно исполняют эту задачу, где есть мощные научные центры, мощные НИИ. Есть регионы, где формируется подготовка кадров. И вот определить ту или иную сильную сторону региона - это задача странового масштаба, она не может быть разрешена отдельно в каждом регионе, это может быть решено только полностью, только в масштабах всей страны", - подчеркнул он.

Директор АИРР добавил, что только адресное воздействие и поддержка сильных сторон региона могут дать эффект, на который рассчитывает государство в вопросах формирования технологического лидерства.