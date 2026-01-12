Причиной отключения света в ЛНР стала авария

Энергетики начали поэтапно восстанавливать подачу электричества абонентам

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Авария на высоковольтных сетях стала причиной массовых перебоев со светом в муниципалитетах Луганской Народной Республики, сообщил глава Минтопэнерго республики Константин Роговенко.

"Отключения электроэнергии в ЛНР связаны с аварией на высоковольтных сетях. Энергетиками организованы работы по подключению потребителей", - приводятся его слова в Telegram-канале Минтопэнерго ЛНР.

Роговенко отметил, что энергетики начали поэтапно восстанавливать подачу электричества абонентам.

Ранее в компании "Лугансквода" сообщали, что перебои в подаче воды наблюдаются почти по всей территории ЛНР после массового отключения света в региона. При этом, как убедились корреспонденты ТАСС, перебои в подаче электричества также затронули Донецк. В Горловке Донецкой Народной Республики из-за скачков напряжения перестали работать 73 котельные.